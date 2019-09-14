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منوعات

إصابة الممثلة الروسية زافارتنيوك بسرطان الدماغ

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:13 م
جريدة الدستور
وكالات
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تناقلت وسائل الإعلام الروسية، نبأ دخول الممثلة الروسية أناستاسيا زافارتنيوك إلى المستشفى، وانتشرت إشاعات تفيد بأنها تعاني من سرطان الدماغ في مراحله الأخيرة.

وقال المنتج الفني الروسي المعروف أندريه رازين، إنه يصلي مع عائلته ويتضرع للرب من أجل شفائها. وقال في تغريدة على «تويتر»: «أناستاسيا، شخص رائع، لقد عملت معها في المجال الفني. أعرفها كممثلة قديرة وموهوبة وكإنسانة عصامية جميلة وذكية جدا، تحملت كل الصعاب على أكتافها الهشة. أصمدي وقاومي المرض يا شمسنا العزيزة».

ويرى رازين أن سبب تدهور صحة أناستاسيا زافارتنيوك، يكمن في ولعها باستخدام الخلايا الجذعية لاستعادة الشباب. وذكر أن المغنية الراحلة جانا فريسكي استخدمت نفس الطريقة وكانت النتيجة وخيمة بالنسبة لها. ويعتقد المنتج، أن الضغط النفسي الشديد على أناستاسيا، لعب دوره السلبي أيضًا، فهي مثقلة بديون عقارية ضخمة منذ عدة سنوات.

وفي وقت سابق، تحدثت قناة «REN TV»، عن تدهور صحة هذه الممثلة بشكل حاد. وقالت القناة، إنه تم نقل زافارتنيوك إلى العناية المشددة في أحد مشافي العاصمة موسكو.

وأشارت القناة إلى أنه تم إدخال الفتاة في حالة «الغيبوبة المستحثة» (Induced coma) ويجري النظر في إمكانية إجراء عملية جراحية لها.

أناستاسيا من مواليد أستراخان في أبريل 1971. والدتها - فنانة الشعب الروسي فالنتينا بوريسوفنا زافوتنيوك، ووالدها يوري أندريفيتش زافوتنيوك، مخرج تلفزيوني، عضو في أكاديمية التلفزيون الروسي.

منذ الطفولة المبكرة، قررت أنستاسيا العمل في المسرح وتطلعت إلى تحقيق حلمها: في وقت فراغها درست الموسيقى والرقص، وشاركت في فرقة الرقص «لوتس». تخرجت في مدرسة الموسيقى للأطفال رقم 1 في مدينة أستراخان.

شاركت في عدة أفلام سينمائية، ولكنها حصلت على الشهرة من خلال المسلسل التلفزيوني– «مربيتي الجميلة».

زوجها الأول، كان رجل الأعمال الألماني أولاف شوارزكوف، لم يدم زواجهما أكثر من عام.

زواجها الثاني، كان مع رجل الأعمال دميتري ستروكوف، أنجبت منه طفلين- آنا «من مواليد 1996» ومايكل «من مواليد 2000». خلال هذا الزواج عاشت الشابة في روسيا وفي الولايات المتحدة- في لوس أنجلوس وشيكاغو.

كانت لها علاقة مع الممثل سيرجي تشيجونوف في الفترة من عام 2006 إلى ربيع 2008.

في خريف 2008، تزوجت من المتزلج بيوتر تشرنيشيف، وفي أكتوبر 2018 ولدت له طفلة سمتها ميلا.

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