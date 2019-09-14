نشوى مصطفى تغني لابنتها في حفل زفافها وتحذر زوجها.. فيديو

قدمت الفنانة نشوى مصطفى، أغنية جديدة في حفل زفاف ابنتها مريم، قامت بإعدادها لها مخصوص.



وتحدثت نشوى مصطفى خلال الأغنية عن معاناتها مع ابنتها في تجهيز أساس منزلها، والألوان الغريبة التي كانت تطلبها منها.



كما حذرت زوجها حازم، من حركات ابنتها وملابسها التي تلقيها وتبحث عنها لساعات، وسط تفاعل كبير من الحضور معها خلال الأغنية.



وشارك في حفل الزفاف عدد من نجوم الفن منهم ياسر جلال، وداليا البحيري، وزوجها، ومها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، والفنانة صابرين، وسلوى محمد علي، والفنانة منال سلامة، وزوجها المخرج عادل أديب، والفنان إيهاب فهمي وزوجته، والفنان هاني رمزي، وأحيا الحفل الفنان مصطفى قمر.



يذكر أن الفنانة نشوى مصطفى، قدمت أغنية في حفل زفاف نجلها الأول، والذي احتفلت به في شهر يوليو الماضي وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية تخطت الملايين في أيام قليلة.

