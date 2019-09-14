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رياضة

فياريال يفوز على ليجانيس بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:09 م
جريدة الدستور
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فاز فريق نادي فياريال على مضيفه ليجانيس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا".
وأحرز أهداف الضيوف جيرارد مورينو في الدقيقة 26 وجاء الهدف الثاني عبر لاعب ليجانيس، جوناثان سيلفا، بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 39، ثم عاد مورينو ليسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 93.
وارتفع رصيد فياريال بهذا الانتصار إلى 5 نقاط يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب فرق الليجا، بينما بقي ليجانيس في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

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