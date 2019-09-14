بريطانيا تندد بهجوم الحوثيين على منشآت نفطية سعودية

نددت بريطانيا بهجوم طائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية، اليوم السبت، وقالت إن على جماعة الحوثي اليمنية وقف استهداف البنية التحتية المدنية والتجارية في المملكة.



وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران هاجمت اليوم السبت معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، ما تسبب في اشتعال حرائق.



وقال اندرو موريسون وزير الشئون الخارجية البريطاني المسئول عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تغريدة على تويتر "هجوم غير مقبول بالمرة على منشآت نفط في السعودية هذا الصباح".



وأضاف قائلا "على الحوثيين وقف تقويض أمن السعودية بتهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية".