بعد حادث أليم.. ابنة عاصي الحلاني تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدها

حرصت "ماريتا الحلاني" ابنة المطرب عاصي الحلاني، على طمأنة جمهوره ومحبيه على صحة والدها بعد تعرضه لحادث، إثر سقوطه من فوق ظهر حصانه منذ أيام.



ونشرت ماريتا عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو قديم لها مع والدها، ظهر فيه وهو يقبلها، وعلقت: "شكرا لكل يلي سألتوني عن بابا، الحادث صار مارق عليه كم يوم، وحبيت طمنكم إنو بابا بخير الحمد لله وصار بالبيت".



وتابعت: "ما تعتلوا هم وما تخافوا! أبدا أبدا ما في شيء خطر! بس شوية تعب الله يحمي كل أب بالعالم منحبكم كتير".



الجدير بالذكر أن عاصي الحلاني كان قد سقط من فوق ظهر جواده، خلال ممارسة رياضة الفروسية بصحبة نجله الوليد، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بلبنان.



