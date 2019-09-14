خبير عسكري: الجيش بارع في الحروب التقليدية وغير التقليدية

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الإرهاب أداة من أدوات حروب الجيل الرابع، وهي حروب غير تقليدية، فبدلا من الحروب بين الجيوش، حروب الجيل الرابع تُعد حرب عصابات.



وأضاف "الحلبي"، خلال حواره في التغطية المباشرة لـ "TeN"، عن المؤتمر الوطني للشباب، أن القوات المسلحة المصرية بارعة في الحروب التقليدية وغير التقليدية أيضًا، حيث إن الجيش المصري انتصر في حرب أكتوبر 1973 وهي حرب تقليدية كونها بين جيشين، كما أن الجيش حقق انتصارات عديدة ضد العناصر الإرهابية في سيناء.



وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط كثيرة وموجودة بكثرة بل عابرة للحدود، كما أن بعض دول العالم، ومنهم كبرى الدول تأتي إلى مصر للمشاركة في مناورات عسكرية مع الجيش المصري لمواجهة الحروب غير التقليدية، ونقل الخبرات بينهما مثل أمريكا وروسيا وبعض الدول الإفريقية أيضًا.



وأردف: "الجيش المصري أكبر جيش يجري تدريبات مشتركة سنويًا، ونقل الخبرة شيء جيد للغاية".



