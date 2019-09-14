الاقتصاد الرقمي: انتعاش مبيعات أجهزة المراقبة والكاميرات اليوم

شهدت أسواق المنتجات الإلكترونية "الكاميرات، وأجهزة المراقبة ومستلزماتها" نشاطًا ملحوظًا خلال سبتمبر الجاري؛ بعد زيادة عمليات التوعية بأهمية التأمين ورفع كفاءة البنية التحتية للشركات والمستثمرين، وذلك حسبما قال خالد إبراهيم، عضو مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.



وأضاف إبراهيم لـ"الدستور"، أن أسعار كاميرات المراقبة سجلت نمو 17 % خلال الربع الثاني للعام الجاري، تراوحت بين 750 و1550 جنيهًا في أسواق المنتجات الرقمية بالقاهرة والجيزة اليوم السبت نهاية الاسبوع، في حين بلغ سعر كاميرا مراقبة أوسكار نحو 920 جنيهًا، مقارنة بسعر كاميرا "داهوا" التي سجلت 3215 جنيهًا.



أما بالنسبة لأسعار أجهزة السويتشات والسيرفر، لتشغيل الكاميرات، فسجلت 1520 جنيهًا، وجينراك تصل إلى 8760 جنيهًا، وذلك حسب مساحة البيانات على السيرفر.

