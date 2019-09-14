ارتفاع أسعار السكر والطن يسجل 329.40 دولارًا

شهدت أسعار السكر ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، اليوم، في الأسواق التجارية، فسجل سعره نحو 329.40 دولارًا للطن مقارنة بنحو317 دولار للطن أمس، ويرجع ذلك إلى بدء حصاد بعض المحاصيل المنتجة للسكر عالميًا.



وتوقع تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية أن يصل حجم إنتاج مصر من السكر، خلال العام الجاري، نحو 2.740 مليون طن، مقابل استهلاك نحو 3.250 مليون طن خلال نفس الفترة.



يذكر أن السنة التسويقية للسكر في مصر تبدأ بين شهرى أكتوبر وسبتمبر من كل عام، ويتراوح معدل الاستهلاك بين 3.2 و3.3 مليون طن سنويًا، في حين أن معدلات الإنتاج المحلي من البنجر والقصب تقترب من 2.2 مليون طن.