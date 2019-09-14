الأسمر: ميليشيات الوفاق تستعين بالطائرات التركية المسيرة علنية

قال محمد الأسمر مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، إن ميليشيات الوفاق لجأت إلى الطيران المُسير الذي يأتي من تركيا بشكل علني، وذلك بعد دك مراكز التحكم، لافتًا إلى أن القوات المسلحة الليبية استهدفت غرفة التحكم للطيران المسير في طرابلس.



وأضاف الأسمر، في مداخلة له مع قناة الغد، أن العملية الأخيرة التي نُفذت في منطقة مصراتة، لاستهداف غرف التحكم للطائرات المسيرة، هي الثالثة من نوعها، موضحًا أن هناك عمليات متبادلة بين القوات المسلحة الليبية وميليشيات الوفاق تعتمد بشكل رئيسي على الطائرات المسيرة.



وأشار مدير مركز الامة الليبي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن المشروع الإخواني الإرهابي يقف ضد القوات المسلحة الليبية في معركتها بطرابلس.



من جهته أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي أنه تم تنفيذ أكثر من 30 غارة جوية على سرت والقاعدة الجوية في مصراته لاستهداف الطائرات المسيرة.







