أسعار رقائق السيليكون ترتفع.. والطن بـ 3160 دولارًا

شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، في الأسواق التجارية، فسجلت نحو 3160 دولارا للطن، مقارنة بنحو 2972 دولارًا للطن، أمس، منخفضًا بمقدار 188 دولارا.



وتدخل رقائق السيليكون في صناعة الأجهزة الإلكترونية والحاسبات، وتعد جزءًا من صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



يشار إلى أن مصر تسعى لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة المقبلة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية، التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع، التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلية في مصر.