غدًا.. المصري يواجه ماليندي بطل زنجبار في الكونفيدرالية

يبدأ فريق النادي المصري غدًا مشواره في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بلقاء مضيفة ماليندي بطل زنجبار في ختام مباريات الذهاب للدور الـ32 بالبطولة.



ويلتقي في باقي مباريات الذهاب غدًا فريق بولتون سيتى من موريشيس مع زاناكو الزامبي، وعزام يونايتد التنزاني مع تريانجل يونايتد الزمبابوي، وتي إس جالاكسي من جنوب أفريقيا مع كنابس سبورت من مدغشقر، وادجوبي البنيني مع ساليتاس من بوركينا فاسو، وسانتوبا الغيني مع سان بيدرو من كوت ديفوار، ونادي بارادو الجزائري مع الصفاقسي التونسي.