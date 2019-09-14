اتحاد بن قردان يخسر من بانداري في الكونفيدرالية الأفريقية

تعرض فريق اتحاد بن قردان التونسي للهزيمة أمام بانداري الكيني صفر 2، اليوم، في ذهاب دور الــ32 لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).



وتقدم الفريق الكيني في الدقيقة 73 عن طريق بيمي موانا، قبل أن يضيف حسان عبد الله الهدف الثاني لبانداري في الدقيقة 79.



وكان اتحاد بن قردان تأهل للدور الحالي على حساب فريق عمارات يونايتد من جنوب السودان في الدور التمهيدي الأول،حيث فاز ذهابا 5 1 وتعادل سلبيًا في مباراة الإياب.