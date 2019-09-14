الخطوط السعودية تودع آخر فوج من الحجاج

غادر اليوم السبت، آخر فوج من الحجاج قوامه 442 حاجًا، على متن الخطوط السعودية من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة متوجهة إلى «سورابايا» في إندونيسيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه بحسب التقديرات الأولية في ختام العمليات التشغيلية، فقد بلغ عدد الحجاج الذين نقلتهم السعودية في مرحلتي الذهاب والعودة لحج هذا العام 1٫128 مليون حاج على القطاع الدولي من وإلى أكثر من مائة وجهة حول العالم، وأن هذه الأرقام لا تشمل للداخل الذين نقلتهم السعودية على رحلاتها «المجدولة» أو عبر رحلات خاصة بالحج.