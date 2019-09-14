أسعار الفولاذ.. والطن يسجل 1587 دولارا

شهدت أسعار معدن الفولاذ ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، في الأسواق التجارية، وسجل نحو 1587 دولارا للطن مقارنة بنحو 1502 دولار، أمس.



ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل الفولاذ ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية، والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".



يُشار إلى أن أسعار "الفولاذ" شهدت صعودًا عن الشهر الماضى، بلغ 95 دولارًا.

