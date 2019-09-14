حليف المقاول.. كيف حاول "سامى سعد الدين" إرهاب زوجة محمد على

لا تزال أذرع الجماعة الإرهابية تتساقط يومًا بعد يوم، بوجهها القبيح، وتجسسها وتدخلها في حيوات بعضهم البعض الشخصية، واستخدامهم الأسرار العائلة، لتحقيق مكاسب واهية.



وكشفت رسالة لزوجة محمد على، وصلت إلى القيادي في الجماعة الإرهابية والمذيع فى قناة الشرق سامي كمال الدين، عن طريق حليفه المقاول الهارب، فى أسلوب التعامل بين أفراد الجماعة، حتى على حساب عائلاتهم، دون مراعاة لأي حرمة.

وكانت زوجة محمد على قد أرسلت للمقاول الهارب رسالة صوتية، تشكوى خلالها من سلوك إحدى بناتها (رحيمة)، التى اعتادت الفترة الماضية الخروج من المنزل دون علم والدتها.



وجاء في الرسالة: "صباح الخير يا محمد، معلش عاوزة أفهم حاجة، أنا دلوقتى مش باتكلم مع رحيمة، العيال قارفينى آخر قرف، هى وهنادى، مش عارفة الكلام ده واصلك ولا لأ، فوجئت وأنا باسأل أختها هى رحيمة هنا قالتلى آه، ودلوقتى بابص فى الأوضة مالقتهاش، هل إنت عندك علم بالكلام ده، كل يوم تخرج ومش بتيجى إلا بالليل، وبتخرج من غير ما تقولى، ولا أعرف عنها حاجة، والنهارده فوجئت بأنها بايتة بره البيت، إنت عندك علم ولا ما عندكش علم، وهل الوضع ده سليم ولا إيه؟.. أنا عاوزة تفسير".

إلا أن الغريب، أن الرسالة وصلت إلى الإرهابي سامي كمال الدين، عبر شريكه الهارب، واستخدماها بطريقة - لم يراعيا فيها حرمة البيوت ولا العلاقات الأسرية - لتهديد الزوجة، في فضح واضح لأدق الأسرار العائلية.



هذا التصرف الذى قام به سامى كمال الدين، واستخدامه الرسالة الصوتية التى سبق وأرسلتها الزوجة للمقاول الهارب محمد على، يؤكد أسلوب الجماعة القذر في تناول المسائل العائلية، والوصول إلى أهدافهم الدنيئة، على حساب "حرمة البيوت"، ويؤكد أن الجماعة لا تعرف عن الإسلام سوى كلمة "المسلمين" الموجودة في آخر اسمها.