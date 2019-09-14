الجزيرة الإماراتي يفوز على النصر العماني في البطولة العربية

انتزع فريق الجزيرة الإماراتي فوزا صعبا من مضيفه النصر العماني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).



ويدين الجزيرة بالفضل في هذا الفوز للاعبه زايد العمري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.



ويلتقي الفريقان يوم 23 من الشهر الجاري في مباراة الإياب، حيث يحتاج الجزيرة للفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل لدور الستة عشر فيما يحتاج النصر العماني للفوز بفارق أكثر من هدف ليتأهل للدور التالي.