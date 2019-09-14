أسرة "بلا دليل" تصور المشاهد الخارجية بالعين السخنة

تواصل أسرة مسلسل "بلا دليل"، اليوم السبت، تصوير عدد من المشاهد الخارجية بالعين السخنة، لتعود منتصف الأسبوع الحالي إلى القاهرة لاستكمال التصوير في عدة مناطق.



وقالت المخرجة منال الصيفي إنها قررت تكثيف ساعات التصوير لتصل إلى 18 ساعة يوميا، فضلا عن وقف الإجازات والراحات لجميع طاقم العمل، مضيفة أنها في صراع مع الوقت، لأنه من المقرر عرض المسلسل خلال شهر أكتوبر المقبل على إحدى القنوات الفضائية.



"بلا دليل" ينتمي لنوعية الأعمال طويلة الحلقات، تأليف إنجي علاء، بطولة درة، وخالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وجمال عبد الناصر، وإنعام الجريتلي، ومها نصار، وديانا هشام، وأحمد كرارة ومحمد شاهين، وعمر الشناوي، وشيرين عرفة، ومن إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء.



ويعد مسلسل "بلا دليل" وهو التجربة الثانية للمؤلفة إنجي علاء في الدراما التلفزيونية، بعدما قدمت مسلسل "لعب إبليس"، وكانت آخر رواياتها الأدبية بعنوان "الأشقر مروان" و"قانون الكارما".