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مصر

بالوثائق.. سامى كمال الدين يعمل قوادا فى تركيا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:48 م
سامى كمال الدين
سامى كمال الدين
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فضيحة جديدة لحليف جماعة الإخوان سامى كمال الدين، كشفت عن عدد من الوثائق التى حصلت عليها "الدستور"، وهى أن أن الصحفى الهارب تركيا يعمل بالقوادة.
بالوثائق.. سامى كمال
خيوط الفضيحة الجديدة لسامى كمال الدين تكشفت عندما قام هو بإبلاغ غادة نجيب ،  الممثل الهارب هشام عبدالله، بأن خالد كمال، شقيق القيادى الإخوان أشرف عبدالمقصود، يتحدث عن علاقتها المشبوهة بعدد من الأشخاص.

بالوثائق.. سامى كمال
حديث سامى كمال الدين أثار غضب غادة نجيب، التى شنت هجوما ضاريا ضد هشام عبدالله، فى سلسلة من "البوستات" عبر صفحتها على "الفيسبوك"، ووصفته بألفاظ خارجة، معتبرة أن ما قام به هو خيانة أمانة،
بالوثائق.. سامى كمال
لقى ما كتبته غادة نجيب ترحيبا ودعما كبيرا من جانب سامى كمال الدين، الذى أظهر دعما قويا لها، مطالبا أشرف عبدالمقصود شقيق خالد كمال بأن يوضح رأى الفقه فى من يفضح أسرار البيوت ويأكل من المال الحرام، متهما شقيقة بالقيام بأعمال ابتزاز وتشويه سمعة زملائه.
بالوثائق.. سامى كمال
 وفى رد فعل قوى، خرج خالد كمال عن صمته فاضحا أمر سامى كمال الدين، وأنه يعمل بالقوادة، مؤكدا أنه دعاه إلى بيته فى إحدى المرات واستقدم عاهرة، خرجت عليه عارية تمامًا لتقف ورائه، بينما كان سامى جالسًا يصور الموقف، إلا أننى رفضت الأمر كليًا.
بالوثائق.. سامى كمال
ويضيف خالد كمال قصته مع سامى كمال الدين قائل:ا "هذه ليست المرة الأولى، فسبق وأحضر مجموعة من الفتيات وحضر أمام بيتى وظل يتصل بى إلى أننى رفض الاستجابة له".
بالوثائق.. سامى كمال
وتابع خالد كمال، أن سامى كمال الدين اعترف بهذه الوقائع، عندما وجهته أمام هشام عبدالله وغادة نجيب بها ولم ينكر، الأمر الذى دفع هشام عبدالله للثورة عليه، قائلا: "أقسم بالله أنت محتاج البصق على وجهك والضرب بالجزمة".
بالوثائق.. سامى كمال
وأكد خالد كمال أنه أبلغ قيادات الإرهابية بالواقعة، وأن سامى كمال الدين يسيطر على مجموعة من العاهرات، وأنه يقوم بالتسجيل لكل عناصر الجماعةالموجودين  فى تركيا.

وكشف خالد كمال عن فضيحة أخرى، فى صورة بلاغ للمخابرات التركية والقطرية، مؤكدًا أن سامى يملك أرشيفًت من التسجيلات للمعارضين، وأنه يتواصل مع معارض سعودى، على أنه أحد عناصر المخابرات السعودية يعرض عليه العمل معه.

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