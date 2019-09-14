بلغاريا تحصد المركز الـ 11 ببطولة العالم لناشئات الطائرة

حصد المنتخب البلغاري لناشئات الكرة الطائرة، المركز الـ١١ببطولة العالم التي ستختتم اليوم بمصر، عقب الفوز على الأرجنتين 3-0 بمباراة تحديد المركزين الـ11 والـ12.



أقيمت المباراة بمجمع الصالات باستاد القاهرة، وجاءت نتائج الأشواط 26-24 و25-17 و25-13 لصالح بلغاريا.



يذكر أن المباراة النهائية بين أمريكا وإيطاليا ستقام مساء اليوم على صالة قناة السويس بالإسماعيلية.