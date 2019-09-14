ارتفاع كبير في نسبة الأمية بين الأطفال عالميا

أعلنت منظمة "اليونسكو" الأممية، أن التقدم في مجال التعليم كان ضئيلا أو شبه معدوما لأكثر من عقد، بالإضافة إلى أن 12 مليون طفل في العالم يواجهون خطر الحرمان من حقهم في التعليم.



وحسب بيانات المنظمة، شهد العالم خلال عام 2018 حرمان 258 مليون طفل ومراهق وشاب من حقهم في الذهاب إلى المدرسة، أي ما يعادل سدس عدد الأطفال في سن المدرسة على مستوى العالم (من 6 إلى 17 عاما).



وأشارت المنظمة، إلى أنه في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة قد يحرم نحو 12 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي من الذهاب إلى المدرسة.



وتأتي هذه البيانات الجديدة عن معهد "اليونسكو" للإحصاء قبل أسبوع من انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة.



كما أكدت المنظمة، أنه في ظل الوضع الراهن، سيبقى واحد من بين كل ستة أطفال خارج المدارس الابتدائية والثانوية في عام 2030، وأن ستة شباب فقط من بين كل عشرة سيتمكنون من إتمام تعليمهم الثانوي.