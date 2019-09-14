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الصحة

علاج جديد يمنع تساقط شعر مرضى السرطان

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:42 م
جريدة الدستور
وكالات
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ابتكر باحثون من جامعة مانشستر البريطانية، دواء جديدًا قد يسهم في منع تساقط شعر مرضى السرطان أثناء تلقيهم العلاج الكيميائي.

أكد العلماء، أن تدليك بصيلات الشعر بهذا العقار قبل تلقي العلاج الكيميائي، يمكن أن يسهم في منع تساقطه بعد العلاج بشكل كبير، بحسب صحيفة «ميرور».

ومن مكونات هذا الدواء، مثبطات «CDK4 - 6»، التي تمنع انقسام الخلايا في قاعدة بصيلات الشعر، مما يجعل البصيلات أقل عرضة لأدوية العلاج الكيميائي التي تسمى «التاكسان».

وقال أحد مؤلفي الدراسة ومبتكري العقار، الدكتور تالفين بوربا، «عندما قمنا بطلاء بصيلات شعر فروة الرأس البشرية بالعقار المحتوي على مثبطات CDK4 - 6 وجدنا أن هذه البصيلات أصبحت أقل عرضة للتأثيرات الضارة للتاكسان، وقد تأكدنا أيضًا من عدم تحفيز العقار لأي تأثيرات سامة إضافية لبصيلات الشعر».

ويستهدف العلاج الكيميائي، الذي غالبًا ما يكون العلاج الأساسي للسرطان، الخلايا سريعة الانقسام، وذلك لتدمير الخلايا السرطانية.

وفي نفس الوقت يمكن للعلاج الكيميائي أن يدمر الخلايا سريعة الانقسام في الأنسجة السليمة كتلك الموجودة في بصيلات الشعر.

وقد أشار الباحثون إلى أن ما يصل إلى 8 % من المرضى قد يرفضون العلاج الكيميائي بسبب «الضغط النفسي» الناتج عن فقدان الشعر.

ويسعى عدد من المرضى إلى ارتداء ما يعرف باسم «مبرد الرأس» أو «القبعات الباردة»، وهي عبارة عن قبعة من السيليكون يتم ملؤها بسائل بارد، ما يقلل من تدفق الدم إلى فروة الرأس، وهذا يمنع وصول كثير من المواد الكيماوية إلى البصيلات، إلا أن تأثير هذه القبعات ليس فعالًا بشكل كبير مع جميع أنواع السرطانات.

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