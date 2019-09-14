واشنطن تدين الهجوم على منشأتين نفطيتين فى السعودية

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية.



وقال السفير الأمريكي لدى الرياض جون أبي زيد، وفقًا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تدين بأقوى العبارات الهجمات التي نفذتها طائرات دون طيار اليوم على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص" بالمملكة العربية السعودية.



وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن "هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية وتعرض حياة المدنيين للخطر، تعد تصرفًا غير مقبول".



وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، السيطرة على حريقين اندلعا في معملين في محافظة بقيق وهجرة خريص، إثر استهدافهما بطائرات دون طيار.