استطاع المخرج تامر الخشاب أن يكشف كيفية التشويه والتلاعب في الحقائق وإنجازات الدولة المصرية من خلال استعراضه عددًا من الفيديوهات، اليوم ضمن المؤتمر الوطني الثامن للشباب.



وفيما يلي ترصد الدستور 8 معلومات عن المخرج تامر الخشاب، أحد ضيوف جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع:



(1) مقدم برنامج "فشنك" يذاع كل خميس على شاشة إكسترا نيوز.



(2) تخرج في كلية الحقوق جامعة حلوان.



(3) درس مجال الإخراج في الجامعة العربية المفتوحة بالبحرين.



(4) عمل بمجالي الإخراج وتصميم الجرافيك.



(5) بدأ العمل كمصمم جرافيك بصوت القاهرة للصوتيات والمرئيات عام 2003.



(6) عمل بالتليفزيون السعودي تليفزيون الرياض من 2006 إلى آخر 2010 رئيس قسم البروموشن بتليفزيون الرياض.



(7) عمل في كثير من القنوات والشركات الإعلامية.



(8) تولى مهام المدير الفني لقناة " الناس" فى الفترة من 2017 إلى 2019.