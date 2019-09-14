"مرأة الوفد": دعم مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة واجب وطنى

قالت الدكتورة منال العبسي، رئيسة اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، إن دعم مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر واجب وطني وضرورة ملحة.



ووجهت الدكتورة منال العبسى، الشكر إلى اللجنة النوعية للسياحة بالوفد، برئاسة أمل رمزي، مساعد رئيس الحزب، لدعمها واهتمامها بمشروع مسار رحلة العائلة المقدسة والعمل على إعادة إحيائه.



وأكدت رئيسة نوعية المرأة، فى بيان لها، أن اهتمام الجهات الرسمية للدولة وغير الرسمية كجهات المجتمع المدني والأحزاب وكل المصريين لهذا المشروع يجعل السياحة الدينية المصرية في مقدمة المزارات بالنسبة للسائحين والحجاج من الأخوة الأقباط الذين يأتون للحج فى مصر، خاصة بعد اعتماد البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، مسار رحلة العائلة المقدسة ضمن مسارات الحج.



وأشارت "العبسى" إلى أنه منذ إعلان لجنة المرأة بالوفد في أغسطس 2018، عن إطلاقها لمبادرة "مصر المحبة" لدعم مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر تحت قيادة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وقيامها بزيارة كل أماكن مسار رحلة العائلة المقدسة، وأنها ترحب بكل المبادرات التي يتم إطلاقها لذات الهدف من أجل الاستفادة من الترويج للسياحة الدينية المصرية عالميًا، لجلب العملة الصعبة وإنعاش الاقتصاد الوطني.