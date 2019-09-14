رئيس الوزراء الجزائري يلتقي رئيس البعثة الأممية في ليبيا

التقى رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، اليوم السبت، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، الذي يزور الجزائر حاليًا.



وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأنه جرى خلال اللقاء - الذي يندرج في إطار اللقاءات الدورية للتشاور بين المسؤولين الجزائريين والأمميين - تبادل وجهات النظر والمعلومات حول الوضع الحالي للأزمة الليبية.



و أكد بدوي للمبعوث الأممي دعم الجزائر الثابت واللامتناهي للمجهودات الحالية من أجل إيجاد حل سياسي "للأزمة في ليبيا" في أقرب وقت ممكن.