رئيس الوزراء الجزائري يلتقي رئيس البعثة الأممية في ليبيا
السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:18 م
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التقى رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، اليوم السبت، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، الذي يزور الجزائر حاليًا.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأنه جرى خلال اللقاء - الذي يندرج في إطار اللقاءات الدورية للتشاور بين المسؤولين الجزائريين والأمميين - تبادل وجهات النظر والمعلومات حول الوضع الحالي للأزمة الليبية.
و أكد بدوي للمبعوث الأممي دعم الجزائر الثابت واللامتناهي للمجهودات الحالية من أجل إيجاد حل سياسي "للأزمة في ليبيا" في أقرب وقت ممكن.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأنه جرى خلال اللقاء - الذي يندرج في إطار اللقاءات الدورية للتشاور بين المسؤولين الجزائريين والأمميين - تبادل وجهات النظر والمعلومات حول الوضع الحالي للأزمة الليبية.
و أكد بدوي للمبعوث الأممي دعم الجزائر الثابت واللامتناهي للمجهودات الحالية من أجل إيجاد حل سياسي "للأزمة في ليبيا" في أقرب وقت ممكن.