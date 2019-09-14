"جازبروم"تبنى مصنعًا لتجميع الأقمار الصناعية

تعتزم شركة "جازبروم، للأنظمة الفضائية" الروسية أن تقوم في ضواحى موسكو ببناء مصنع لتجميع 4 أقمار صناعية كبيرة أو متوسطة الحجم كل عام.



وأفاد ناطق باسم الشركة بأن القدرة الإنتاجية للمصنع تسمح لها بتجميع 4 أقمار صناعية كبيرة أو متوسطة الحجم كل عام، ولم يستبعد الناطق أن يقوم المصنع بإنتاج أقمار صناعية صغيرة الحجم.



وأوضح الناطق أن الأقمار الصناعية المخطط لتجميعها فى المصنع تتخصص في الاتصال واستشعار الأرض عن بُعد، ويتوقع أن تبدأ عملية تجميعها عام 2022.



يذكر أن اتفاقية إنشاء مرفق إنتاجي خاص بتجميع الأقمار الصناعية في مدينة شولكوفو تم توقيعها بين مدير عام شركة "جازبروم، للأنظمة الفضائية"، دميتري سيفاستيانوف، ومحافظ مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف" على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي.



