اليوم.. انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة عن إنطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن فقدان أو ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة من عمر يوم وحتى شهر بمحافظة البحيرة، من خلال 120 وحدة صحية موزعين على 16 إدارة صحية وبالاستعانة بـ 240 فريقا طبيا.



وصرح الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة أن المبادرة تستهدف إجراء الكشف المبكر عن حالات ضعف أو فقدان السمع من خلال فحص السمع إلزاميًا لحديثى الولادة خلال 28 يوما من ولادتهم مضيفًا أنه يتم التشخيص الملائم فى خلال 3 أشهر من الولادة وبعد مرور 6 أشهر على ولادة الطفل سيتم تحديد بداية خطوات العلاج للطفل المكتشف إصابته.



وأشار إلى أن المبادرة مستمرة ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية وتُلزم أولياء الأمور بالكشف عن ضعف السمع للأطفال، وإجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة، حيث سيتم تنفيذ المسح الإلزامي على المواليد وسوف يتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها.



كما أشار وكيل الوزارة إنه سيتم العمل بالمبادرة خلال مواعيد العمل الرسمية بالوحدات الصحية وذلك لاستمرارها حيث تم إدراجها ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية المقدمة بالوحدات الصحية، مؤكدًا أن الوحدات مجهزة بكافة الإمكانيات اللازمة وشملت أجهزة قياس درجات السمع المواليد لتحديد احتياجاتهم إلى علاج أو زرع قوقعة في السن المناسب من عدمه، لافتًا أنه تم تدريب العاملين بالوحدات الصحية على الاستخدام الأمثل للأجهزة، من أجل ضمان جودة عالية من النتائج.