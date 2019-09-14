تزايد عدد الروس الذين تجاوزت أعمارهم 100 عام

ارتفع عدد المواطنين الروس، الذين تجاوزت أعمارهم المئة سنة، من 718 7 في عام 2009 إلى 20582 مطلع عام 2019.



وجاء في تقرير لمصلحة الإحصاء الفيدرالية الروسية "روس ستات"، أنه على مدار السنوات العشر الماضية، زاد عدد المعمرين في روسيا بأكثر من 2.5 مرة.



فلقد بلغ عدد الرجال الذين تجاوزوا 100 عام في 1 يناير 2019، نحو 5895 شخصًا، وبين النساء بلغ هذا المؤشر - 14687 امرأة.



وبلغ إجمالي عدد المعمرين في بداية هذا العام، 20582 شخصًا.



وتدل معطيات "روس ستات"، أن عدد النساء فوق سن المئة، مع حلول 1 يناير عام 2009، كان 6465 شخصًا، والرجال - 1253 شخصًا.



من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان في 13 سبتمبر، أن عدد الأشخاص الذين تجاوزوا 100 عام في البلاد بلغ 70 ألفًا، لأول مرة في تاريخ البلاد.



في هذا العام انطلق في روسيا المشروع الوطني "ديموغرافيا"، الذي يهدف إلى تحقيق متوسط عمر للسكان في حدود 78 عامًا، بحلول عام 2024.