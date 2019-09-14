انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثىى الولادة بالسويس

أطلقت مديرية الصحة بالسويس، اليوم السبت، مبادرة الكشف على مستوى السمع لدى الرضع حديثى الولادة، وذلك في أول تطبيق للمبادرة الرئاسية في المحافظة.



وحددت مديرية الصحة بالسويس، 8 مراكز صحية لتطبيق المبادرة، وتستهدف المواليد من عمر يوم وحتى 28 يومًا، وذلك ضمن برامج المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها تحت شعار "100 مليون صحة".



وأوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن مديرية الصحة تسلمت أجهزة اختبار السمع، وجرى تدريب الأطباء وأطقم التمريض عليها، وتسلمها مديرو مراكز صحة الأسرة تستقبل حديثي الولادة لتطعيمهم.



وأضاف، أن المراكز تغطي نطاق المحافظة، وهي مكتب صحة السويس المجاور لمستشفى الحميات بحي السويس، ومركز الشروق، ووحدة كبريت بحى الجناين، ومركزى "مبارك والصباح" بحى فيصل، ومركزى الإيمان والأربعين، ومركز طبى التوفيق بحي عتاقة.



وأشار "يوسف" إلى أن الفحص يجرى توقيعه على الأطفال بعد تسجيل الطفل واستخراج شهادة الميلاد، باستخدام وحدات اختبار السمع، ولا يستغرق أكثر من دقائق بالوحدات الصحية، وتحدد النتيجة ما إذا كان الطفل طبيعيًا أم يشتبه فى إصابته بضعف السمع، ولا تستخرج شهادة الميلاد إلا بعد الكشف.



والجدير بالذكر أنه إذا أظهرت نتيجة الاختبار أن الطفل يعاني ضعفًا فى السمع يجري إعادة إجراء نفس الاختبار في نفس المركز بعد أسبوع، وحال ثبوت نفس النتيجة يتم تحويله إلى مستشفى التأمين الصحي المنوط بها إجراء اختبارات سمعية متقدمة.



وتحدد المستشفى بعد الكشف الدقيق ما إذا كان الطفل يحتاج إلى تركيب سماعة أو تدخل جراحي لعلاجه.



