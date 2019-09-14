الروم الأرثوذوكس بالإسكندرية يحتفلون بعيد الصليب المقدس

احتفلت كنيسة الروم الأرثوذوكس بالإسكندرية، بعيد الصليب المقدس في دير البطريرك المقدس، حيث ترأس القداس الإلهي، البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، في دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية، بمساعدة المتروبوليت ثيوفيلاكتوس مطرانية تريبوليس (ليبيا) بحضور كبير من أقباط الروم الأرثوذوكس.



وفي كلمته قال البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا: "إن هذ الحدث هو احتفال اليوم تمجيد الصليب المقدس، الذي يعيدنا إلى جبال صهيون الإلهي؛ لسماع الملكة هيلانة العظيمة وبطريرك القدس مكاريوس الذي رفع الصليب المقدس، ونصلي أن يمنح صليب الرب السلام للعالم".



يذكر أن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفرقيا، قد ترأس منذ أيام القداس الإلهي في كنيسة القديسيّن معادلى الرسل قسطنطين وهلانة، التي تم تجديدها.