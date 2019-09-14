29 سبتمبر.. الاحتفال باليوم العالمى للسعار

قال الدكتور الحسينى محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة حقوق الحيوان: حرصًا من النقابة على مكافحة الأمراض الخاصة بالحيوان والحفاظ علي صحة المواطن من الأمراض المشتركة، تقيم لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، الاحتفال بيوم السعار العالمي الذي يوافق ٢٨ سبتمبر من كل عام، بقاعة الاجتماعات بمبني اتحاد المهن الطبية، يوم الأحد.



وقال في تصريحات له، اليوم السبت، إن الاحتفالية هدفها التوعية بخطورة مرض السعار (داء الكلب) وما يسببه من خسائر في الحيوانات، وأيضا تأثيره علي الاقتصاد القومي وأهم الوسائل والآليات الخاصة بمكافحة المرض الخطير.

