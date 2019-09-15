الإحصاء: 1.3 مليار دولار لتعزيز مخزون الأدوية خلال 2019

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن فاتورة استيراد مصر من الأدوية ارتفعت إلي 1.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 1.2 مليار دولار واردات الأدوية خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 200 مليون دولار.



ولفت تقرير الإحصاء، الذي حصلت عليه "الدستور"، إلي أن واردات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة بلغت 1.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو من عام 2019، مقابل 1.06 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بارتفاع قدره 182.2 مليون دولار.



كما سجلت الواردات من الأدوات وأجهزة الطب والجراحة ارتفاعًا إلى نحو 163.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بحوالي 138 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة تخطت الـ 25 مليون دولار.