التوصل لهوية شاب لقي مصرعه أسفل عجلات قطار العياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من التوصل لهوية الشاب الذي لقي مصرعه أسفل عجلات قطار العياط، وتسليم جثمانه لأسرته.



البدابة عقب ورود بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة بمصرع شاب أسفل عجلات القطار، وبعمل التحريات تمكنت القوات من تحديد هوية المتهم وتبين أنه يدعى واعر.ا، من العياط، ولقي مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، ولا شبهة جنائية.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.