محمد صلاح يحقق الصدارة لـ ليفربول فى الدورى الإنجليزى

حقق ليفربول الإنجليزى انتصارًا مستحقًا على ضيفه نيوكاسل، ضمن الجولة الخامسة من الدورى الإنجليزي الممتاز، وبمشاركة "مثالية" من ساديو ماني ومحمد صلاح.



وانتصر ليفربول على ضيفه نيوكاسل، بنتيجة 3-1، بعد أن تأخر بهدف للهولندي جيترو فيليمس، قبل أن يقلص السنغالى ساديو مانى النتيجة بتسجيله هدفين قبل نهاية الشوط الأول.



وأضاف: المصري محمد صلاح الهداف الثالث بطريقة رائعة، ليضمن صدارة ليفربول لجدول الترتيب، بتحقيقه الانتصار الخامس على التوالي هذا الموسم.