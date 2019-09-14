إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بإمبابة

أصيب 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة إمبابة.



كان قد ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء وسقوط مصابين، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص.



تمكنت القوات من ضبط 8 من طرفى المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.