فوز ريال مدريد على ليفانتي 3-2 في الليجا الإسبانية

حقق فريق ريال مدريد فوزا ثمينا على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

قدم ريال مدريد شوطا مثاليا في أول 45 دقيقة وتقدم بثلاثية عن طريق كريم بنزيما الذي سجل هدفين في الدقيقتين 25 و31، وأضاف كاسيميرو الثالث فى الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني تراجع أداء الريال وسط تألق الضيوف الذين سجلوا هدفا مبكرا في الدقيقة 49 عبر بورخا مايورال، وأضاف جونزالو ميليرو الثاني في الدقيقة 75.

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بالنجم البلجيكي إيدين هازارد لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به عقب انتقاله من تشيلسي الإنجليزي، وحل بديلا لكاسيميرو في الدقيقة 60.

وقفز ريال مدريد 3 مراكز ليرتقى للمركز الثاني مؤقتا برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما تجمد رصيد ليفانتى عند 6 نقاط في المركز الخامس.

