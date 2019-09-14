اليابان تحصد المركز الخامس بمونديال الطائرة للناشئين

حصد المنتخب الياباني لناشئات الكرة الطائرة تحت (18 سنة) المركز الخامس ببطولة العالم، عقب الفوز على رومانيا (3-0) فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بالبطولة، والتى أقيمت، اليوم السبت، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.



جاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-23) و(25-23) و(25-15) لصالح اليابان.



كما نجح المنتخب الكوري الجنوبى في حصد المركز الثالث عشر، بعد الفوز على منتخب كندا بنتيجة (3-2) في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع عشر، والذي أقيم فى مجمع الصالات باستاد القاهرة، حيث نجح المنتخب الكوري من قلب تأخره بشوطين نظيفين للفوز بثلاثة أشواط متتالية، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-25) (21-25) (25-21) (25-22) (15-10).