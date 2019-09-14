شاهد: طائرة مروحية تنتشل مواطنين علقوا فى الفيضانات بإسبانيا

وعرضت فضائية "euronews"، مقطع فيديو، يرصد عملية إنقاذ نفذتها طائرة مروحية لانتشال متضررين من تلك الفيضانات.



فيما لا تزال إسبانيا تواجه الأمطار الطوفانية التى ضربت جنوب شرق البلاد، التي تطلبت تدخل الجيش منذ أمس الجمعة في مدينة مورسيا.



وقد نقلت وسائل إعلام محلية أن أكثر من ألف شخص تم إجلاؤهم عن بيوتهم بعد أن حاصرتهم المياه التى أغرقت المنطقة، حيث ارتفع منسوب نهر سيغورا الذي يجتاز مدينة مورسيا بسبب الأمطار الغزيرة.