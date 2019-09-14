متحدث البرلمان: الجيش المصرى الباسل خط أحمر

أشاد المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، الدكتور صلاح حسب الله، بالقضايا المهمة التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام فعاليات الجلسة الأولى بالمؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة حول ملف مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن الرئيس السيسى وضع المجتمع الدولى بأسره حول الأهداف الشيطانية الخبيثة للإرهاب والإرهابيين.



وقال "حسب الله" فى بيان له أصدره اليوم أن الرئيس السيسى كان واضحًا وحاسمًا عندما أكد أن الإرهاب استخدم فى الفترة ما بين 1980 إلى 1988، لتحقيق أهداف سياسية بعيدة عن الشرعية الدولية، والصدام بين الدول الكبرى، مشيرًا إلى أن فكرة الإرهاب لم يكن ليكتب لها النجاح لولا تبنى دول هذه الأفكار، وأن انتشار الإرهاب لم يكن لينجح لو لم تحضنه دول مثل مدارس طالبان فى باكستان، حيث تم تجميع الشباب واستغلالهم فى معسكرات من أجل تدريبهم تحت مسمى الجهاد، وأن الجماعات الجهادية حصلت على دعم كبير فى هذه الفترة، وأصبحنا نرى صور الجهاديين بملابسهم على أغلفة المجلات، وتم استقبالهم فى الدول المؤيدة لهذه الفكرة.



وقال الدكتور صلاح حسب الله، إن المجتمع الدولى عليه أن يعي ويدرك جيدًا تأكيد الرئيس السيسى أنه بعد انتهاء مرحلة الإرهاب فى أفغانستان، كان أمامنا سياق فكرى كامل من الألف للياء للإرهاب، وتم تصوير الأمر بأنه مقدس وجهاد حقيقى، ولكن فى النهاية فإن هؤلاء الإرهابيين كانوا مجرد أداة تم استخدامها لتدمير دول، وأنه بعد انتهاء هذه المرحلة كان أمامنا تحدٍ كبير فى كيفية التعامل مع هؤلاء الإرهابيين، بالإضافة إلى تحدٍ آخر يتعلق بالاعتماد على هؤلاء الإرهابيين من قبل بعض الدول لتحقيق أهدافها، وأن هناك دولًا حاولت بأقصى قدر الاستفادة من العناصر الإرهابية، ليكون لها تأثير في العالم أو فى منطقتها، ودفعت أموالًا كثيرة لهذه الجماعات الإرهابية.



وحيا الدكتور صلاح حسب الله الرئيس السيسى على تأكيده أن الجيش المصري، يمثل مركز الثقل الحقيقي في المنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى قول الرئيس السيسى نصًا: " يا ترى اليوم في سيناء بيتكلف كام؟.. وبعدين حد جاي يخوفكم ويضيع القيمة العظيمة اللي بيعملها الجيش في مصر، إيه ده، ده جيش مصر.. اللي هوا مركز الثقل الحقيقي مش فى مصر بس.. فى المنطقة كلها.. المؤامرة اللي اتعملت فى 2011 على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لأنها مراكز الثقل التى تحمى الدولة من السقوط، قالوا نجرب ونقود الدولة وفشلوا فى قيادتها فشلًا ذريعًا جدًا، ليه لأنك متعلم حاجة واحدة فقط، وعلوم بناء وقيام الدول دي قصص تانية خالص، والكلام ده قولته لكل القوى السياسية وأنا مدير للمخابرات الحربية".



وأكد الدكتور صلاح حسب الله أن هذه الكلمات لقيت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، لأن الجيش المصرى العظيم والباسل خطر أحمر بالنسبة لكل المصريين، خاصة أن هناك علاقة خاصة وأبدية بين الشعب المصرى العظيم وقواته المسلحة الباسلة.