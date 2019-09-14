البحرين تستنكر استهداف معامل "أرامكو" السعودية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص، في المملكة العربية السعودية.



وشددت وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت، ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها.



كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن دعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، وتأييدها فيما تقوم به من جهود كبيرة ودور محوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.