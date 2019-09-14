ضبط سيارة مسروقة بالإكراه من البحيرة في الغربية

تمكن ضباط وحدة مرور زفتى، بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد محمود جلال، من ضبط سيارة خاصة لا تحمل لوحات معدنية، مُبلغ بسرقتها من محافظة البحيرة بالإكراه تحت تهديد السلاح.



وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ماجد ناشد، مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، بتمكن الرائد محمود جلال، رئيس وحدة مرور زفتى، والنقيب محمد الإمام، نائب رئيس الوحدة، من ضبط سياره ملاكى ماركة " تويوتا " رصاصية اللون بدون لوحات وبفحصها تبين أنها مبلغ بسرقتها منذ 24 ساعة من قائدها بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة تحت تهديد السلاح وتم التحفظ عليها.



وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لاستصدار قرار تسليمها لصاحبها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.