السبت 14 سبتمبر 2019 الموافق 15 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

ريال مدريد ينجو من مفاجآت ليفانتي ويستعد نغمة الانتصارات في الليجا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:16 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا بنتيجة 3-2 على ضيفه ليفانتي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، في أول ظهور رسمي للاعب البلجيكي إيدين هازارد.

وبعد شوط أول مبهر سجل فيه 3 أهداف، تراجع أداء الريال في الشوط الثاني وكاد أن يسقط في فخ التعادل للمرة الثالثة تواليا.

وبهذا الانتصار، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 8 نقاط ليحتل وصافة الجدول مؤقتا، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 6 نقاط ليتراجع للمركز الخامس.

واستهل ريال مدريد بغية التقدم بهدف مبكر، ولاحت أخطر الفرص بعد مرور ثلث ساعة بواسطة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من تسديدة قوية تألق الحارس أيتو في التصدي لها.

وبعدها بدقيقتين كاد لوكاس فاسكيز أن يفتتح التسجيل من تسديدة قوية لكنها اصطدمت في القائم الأيسر.

وأدت السيطرة على مجريات اللقاء وأخطاء المنافس في التمرير إلى الهدف الأول للريال (ق25) من رأسية لبنزيمة بعد عرضية متقنة نفذها داني كارباخال من الجانب الأيمن.

ولم تمر 6 دقائق حتى أضاف بنزيمة الهدف الثاني له وللفريق بعدما استغل خطأ دفاعيا في التغطية ليحسن استغلال كرة زميله الكولومبي جيمس رودريجيز.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، نجح الريال في إضافة الهدف الثالث بواسطة البرازيلي كاسيميرو مستغلا عرضية متقنة من مواطنه فينيسيوس جونيور.

وتغير الحال في شوط اللقاء الثاني بعدما نجح ليفانتي في تقليص الفارق بعد مرور 4 دقائق، بواسطة بورخا مايورال، اللاعب المعار من الريال، والذي رفض الاحتفال بهدفه.

ورغم الهجمات المتواصلة من قبل الريال ونزول البلجيكي هازارد (ق60) ليشارك في أول مباراة رسمية له مع الملكي وكذلك إيدر ميليتاو، مقابل خروج كل من كاسيميرو وسرخيو راموس، إلا أن الفريق فشل في زيادة الغلة.

وأهدر بنزيمة هدفا رابعا بعدما تصدى القائم الأيسر لتسديدته من على حدود المنطقة.

وباغت ليفانتي بعدها الريال بهدف ثان (ق75) عبر جونزالو ميريلو من رأسية لعرضية نفذها خوسيه كامبانيا، ليزداد الضغط على أصحاب الأرض في الربع ساعة الأخيرة.

وكاد الفريق الفالنسي أن يحقق التعادل بعدها أكثر من فرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة، لكن تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حال دون استقبال شباكه لهدف ثالث.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

السيسى: "الرئاسة ما بتتغداش على حساب البلد"

منذ حوالي 17 ساعة

إصابة عريس بـ 4 طعنات فى الدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

حادث خطير.. تفاصيل إصابة عاصى الحلانى بفقدان الذاكرة

منذ حوالي 18 ساعة

قصة "شبح" فيلا عائلة مها أبو عوف

ads

الصور

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

الأكثر قراءة

السيسى يعلق على فيديوهات "القصور الرئاسية": "عملت ولسه هعمل.. دى باسم مصر"

أول تعليق لـ"السيسي" على محاولات تشويه المؤسسة العسكرية

حليف «الإخوان» سامي كمال الدين يهدد زوجة محمد علي (وثيقة وفيديو)

إصابة عريس بـ 4 طعنات فى الدقهلية

أيام زمان

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

لماذا لقب العندليب بليغ حمدي بـ"الإرهابي".. تعرف على القصة

سر منع الإذاعة عرض "إن شالله ما أعدمك" لمحمد قنديل

الصحة

اكتشاف خلايا غامضة وخطيرة في جسم الإنسان

إدارة الأغذية: "زانتاك" يحتوى على مواد مسرطنة قليلة

استجابة الأفراد للأغذية عالية الدهون مختلفة

اكتشاف علاج متطور لأمراض الكلى

الرئيس نيوز

السيسي: بستخير ربنا قبل ما اتكلم كل مرة

القوى العاملة تتابع نقل جثمان عامل سقط في خلاط أسمنت بالكويت

ترامب يؤكد مقتل حمزة بن لادن

هيثم الشرابي: "السيسي قام بتأصيل فكرة الإرهاب خلال كلمته بمؤتمر الشباب"

منوعات

بدء تجربة أول مصل عالمي ضد الملاريا في كينيا

الشاي يعزز وظائف العقل

قطار ياباني جديد مصمم على طراز غرفة المعيشة

دراسة: الفئران تستمتع بلعبة "الغُميضة" مع البشر

كشكول

عميد إعلام القاهرة: 83 % من مستخدمي الإنترنت يتعرضون لأكاذيب

لقاء علمى بـ"طب الأزهر" حول الحديث في مجال تغذية مرضى العناية المركزة

جراحات صغرى وكبرى مجانية بقسم الوجه والفكين بعيادات طب أسنان الأزهر

"عباس" يختتم الدورة التثقيفية لمنسقي فروع المنظمة العالمية للخريجين

إسلام سياسي

إصابة 5 أشخاص فى انفجار بمدينة جلال آباد الأفغانية

قادة بلدان غرب إفريقيا يعقدون قمة استثنائية لمكافحة الإرهاب

الرئيس: الإرهاب فى زيادة مستمرة.. والدولة وحدها لا تستطيع التصدي للظاهرة

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس في مؤتمر الشباب عن الإرهاب


زيت وسكر

“زايد”: تطبيق “الميكنة” الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحي الجديد

1905 مستفيد من خدمات “عنيك في عنينا” الطبية في ثلاث محافظات خلال أسبوع

بالأرقام.. إنجازات “مياه الإسكندرية” في أغسطس الماضي

وزير الإسكان يتابع مشروع تخطيط مدينة رأس الحكمة الجديدة بمطروح

مقالات الرأي
ماجد حبته
الداعشيات.. و«الأخوات» الإرهابيات
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
مؤمن المحمدي
القصبجى
المزيد

الثقافة

"عمارة وحقوق حضارة.. أمريكا: مشوار وحوار" ببيت المعمار المصرى

افتتاح معرض "جماعة القاهرة للفنون التشكيلية" بالهناجر الاثنين

"طلعت حرب" الثقافى يختتم نشاطه الصيفى الإثنين

انطلاق المهرجان الدولى للتصوير بالشارقة الخميس المقبل

صفحتنا ع الفيس بوك