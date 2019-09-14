ريال مدريد ينجو من مفاجآت ليفانتي ويستعد نغمة الانتصارات في الليجا

حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا بنتيجة 3-2 على ضيفه ليفانتي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، في أول ظهور رسمي للاعب البلجيكي إيدين هازارد.



وبعد شوط أول مبهر سجل فيه 3 أهداف، تراجع أداء الريال في الشوط الثاني وكاد أن يسقط في فخ التعادل للمرة الثالثة تواليا.



وبهذا الانتصار، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 8 نقاط ليحتل وصافة الجدول مؤقتا، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 6 نقاط ليتراجع للمركز الخامس.



واستهل ريال مدريد بغية التقدم بهدف مبكر، ولاحت أخطر الفرص بعد مرور ثلث ساعة بواسطة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من تسديدة قوية تألق الحارس أيتو في التصدي لها.



وبعدها بدقيقتين كاد لوكاس فاسكيز أن يفتتح التسجيل من تسديدة قوية لكنها اصطدمت في القائم الأيسر.



وأدت السيطرة على مجريات اللقاء وأخطاء المنافس في التمرير إلى الهدف الأول للريال (ق25) من رأسية لبنزيمة بعد عرضية متقنة نفذها داني كارباخال من الجانب الأيمن.



ولم تمر 6 دقائق حتى أضاف بنزيمة الهدف الثاني له وللفريق بعدما استغل خطأ دفاعيا في التغطية ليحسن استغلال كرة زميله الكولومبي جيمس رودريجيز.



وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، نجح الريال في إضافة الهدف الثالث بواسطة البرازيلي كاسيميرو مستغلا عرضية متقنة من مواطنه فينيسيوس جونيور.



وتغير الحال في شوط اللقاء الثاني بعدما نجح ليفانتي في تقليص الفارق بعد مرور 4 دقائق، بواسطة بورخا مايورال، اللاعب المعار من الريال، والذي رفض الاحتفال بهدفه.



ورغم الهجمات المتواصلة من قبل الريال ونزول البلجيكي هازارد (ق60) ليشارك في أول مباراة رسمية له مع الملكي وكذلك إيدر ميليتاو، مقابل خروج كل من كاسيميرو وسرخيو راموس، إلا أن الفريق فشل في زيادة الغلة.



وأهدر بنزيمة هدفا رابعا بعدما تصدى القائم الأيسر لتسديدته من على حدود المنطقة.



وباغت ليفانتي بعدها الريال بهدف ثان (ق75) عبر جونزالو ميريلو من رأسية لعرضية نفذها خوسيه كامبانيا، ليزداد الضغط على أصحاب الأرض في الربع ساعة الأخيرة.



وكاد الفريق الفالنسي أن يحقق التعادل بعدها أكثر من فرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة، لكن تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حال دون استقبال شباكه لهدف ثالث.