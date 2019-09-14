"مصر لن تسقط فى وجود جيشها".. أبرز رسائل السيسى فى مؤتمر الشباب

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، في جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، والذي يقام بمركز المنارة، اليوم السبت، ويرصد "الدستور" أبرز رسائل الرئيس فى سياق السطور التالية:-



1- التقدم التكنولوجي صعب من مهمة الوصول للمسئول عن نشر الأفكار الإرهابية على شبكات الإنترنت والواقع الافتراضي.



2- الحراك الشعبي في عام 2011 أثر بشكل ما على مناعة الدولة فى مواجهة الإرهاب.



3- لن أترك الدولة تعود للوراء كما حدث من قبل فى 2011.



4- الإرهاب هو السلاح الوحيد القادر على تدمير مجتمع بالكامل كما حدث فى بعض الدول الأخرى.



5- تكلفة تغذية الإرهاب غير مرتفعة على عكس تكلفة القضاء عليه.



6- المصريون ليس لديهم سوى خيارين: إما الاستسلام للإرهاب وإما المواجهة والقضاء عليه.



7- مصر لن تسقط أبدًا في وجود جيشها، رغم كل المحاولات لتدميرها.