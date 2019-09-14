"وكيل الصحة بالنواب" تشيد برسائل السيسي في مؤتمر الشباب الثامن

أشادت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، النائبة إيناس عبد الحليم، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات، مشيرة إلى الرسائل الهامة التي وجهها الرئيس خلال كلمته.



وأكدت في بيان لها، أن رسائل الرئيس خلال كلمته جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، واضحة الدلالة وتؤكد اهتمامه بتوعية المواطنين من أخطار الإرهاب وحروب الجيل الرابع.



ونوهت أن رسائل الرئيس تلخصت في أن الإرهاب هو الأداة التي استخدمت في تدمير سوريا وليبيا ووسط إفريقيا، ويعمل على استنزاف الدولة المصرية.



وتابعت أنه حتى الآن لم تقوم الدولة لمحاربة الإرهاب فكريا واقتصرت المواجهة على السلاح والحملات، لافتة إلى أن الخطاب الديني يجب أن يواكب العصر لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه على مستوى العالم.



وثمنت النائبة، تأكيد الرئيس على أن الجيش المصري هو الثقل الحقيقي للمنطقة بأكملها، وسط محاولات لتشويهه.