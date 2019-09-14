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رياضة

محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول ضد نيوكاسل (فيديو)

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:12 م
جريدة الدستور
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أحرز الدولى المصرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول الانجليزى، هدف فريقه الثالث في مرمى نيوكاسل، بالمباراة المقامة بينهما حاليًا، على ملعب "أنفيلد"، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل "صلاح" هدف ليفربول الثالث، في الدقيقة 72، لتصبح النتيجة تقدم الريدز بثلاثة أهداف لهدف.
ويعد هذا الهدف الرابع للنجم المصرى محمد صلاح في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما سبق وسجل 3 أهداف بواقع "هدف" أمام نورويتش سيتي، و"هدفين" ضد أرسنال.

ولم يتذوق ليفربول مرارة الهزيمة على ملعب "أنفيلد" أمام نيوكاسل يونايتد بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في آخر 23 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 4 لقاءات، مسجلًا في جميع تلك المباريات.

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