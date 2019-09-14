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70 ألف عنصر أمنى و32 ألف عسكرى لتأمين انتخابات تونس

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:11 م
جريدة الدستور
وكالات
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كشف متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، عن أن 70 ألف عنصر أمني سيشاركون في تأمين عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية المبكرة يوم غد الأحد، بالإضافة إلى 32 ألف عسكري أعلنت عنهم وزارة الدفاع.

وقال المتحدث خالد حيوني، في تصريحات له اليوم، إن من بين 70 ألف عنصر أمني، ستتم تعبئة 50 ألف من أجل تأمين مراكز الاقتراع والمشاركة في نقل المواد الانتخابية، وحماية ومراقبة كل المترشحين للانتخابات الرئاسية وعددهم 26، خلال أنشطتهم وزياراتهم.

وأوضح حيوني أن 20 ألف أمني سيؤمنون السير العادي لباقي المهام الأمنية بموازاة الموعد الانتخابى، بما في ذلك تأمين المنشآت العمومية والساحات العامة والتجارية وقطاع النقل والمستشفيات ومكافحة الإرهاب والجريمة.

كما سيتولى الأمن نقل صناديق الاقتراع إلى 27 مركز تجميع وفرز فى أنحاء البلاد.

ويتجه نحو 7 ملايين ناخب إلى أكثر من 4500 مركز اقتراع داخل تونس في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد، وهي الانتخابات الرابعة عمومًا منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011، بما في ذلك انتخابات المجلس الوطنى التأسيسي في 2011 ثم التشريعية والرئاسية في 2014 والبلدية في.2018

وقال حيوني: "أخذنا بعين الاعتبار كل المخاطر الممكن حدوثها، وخصصنا كل الوسائل الممكنة للتدخل، وستكون مهمة الأمنيين الحماية والتأمين في كنف الحياد التام، وقد تلقوا منذ 2011 تكوينًا معمقًا في ذلك".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري قد أفاد في وقت سابق لوسائل الإعلام المحلية عن تعبئة 32 ألف عسكري لتأمين مقرات هيئة الانتخابات ومحيط مراكز الاقتراع والتكفل بنقل المواد الانتخابية.

وقال زكري إن الوحدات العسكرية ستقوم أيضًا بدورها في تأمين الحدود والتصدي لكل محاولات المساس من التراب التونسي.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها غدًا عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلى (السابعة بتوقيت جرينيتش) وتغلق فى تمام الساعة السادسة مساء.

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