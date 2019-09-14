كريم محسن ينتهي من تصوير"شكرًا لخدماتك"

انتهى المنتج أبو السيد من إنتاج فيديو كليب "شكرًا لخدماتك" للمطرب كريم محسن، والذي من المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.



الكيب تعاون فيه كريم محسن مع كل المخرج سامى بساط، والأغنية من كلمات هانى صارو، وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق.



وتعاقد "أبو السيد" مع عدد كبير من المطربين أبرزهم محمد قماح، أدهم سليمان، خالد عليوة، ومودي سعيد، ومن الشعراء أحمد علاء الدين وشفيق كارم، ومن الملحنين مودي سعيد وأحمد الناصر ووليد نور.