"التموين": رصد 819 مخالفة فى الأوكازيون الصيفي

أعلن ايمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية، أن الحملات الرقابية المكثفة على المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي، أسفرت عن تحرير 819 محضرًا شملت 771 لاوكازيونات وهمية،و32 لعدم وجود سعرين، و16 محضرا لعدم وجود الاسم التجاري باللغة العربية، وتم إحالتها للنيابة العامة.



وقال في تصريح خاص للدستور إن الهدف من الحملات الرقابية هو التأكد من وجود فاتورة ضريبية، وسجل تجاري وترخيص من المديريات لعمل أوكازيونات، موضحًا أن الحملات الرقابية مستمرة على جميع المحال المشاركة في الأوكازيون، حتى نهايته رسميًا حسب الموعد المحدد وهو 22 سبتمبر الجاري.