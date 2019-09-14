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تقارير ومتابعات

بعد رد السيسي على الهارب "علي".. طبيب نفسي: يجب أن نقف مع الرئيس

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:03 م
جريدة الدستور
هاجر رضا
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علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاتهامات التي وجهها إليه المقاول الهارب خارج البلاد محمد علي، قائلًا إن الأجهزة الأمنية دعته إلى عدم التعليق عليها، مضيفًا: "لا والله، لا والله، هذا كذب وافتراء، أنا قلت للأجهزة الأمنية إن اللي بيني وبين الناس الثقة، هما مصدقيني، ولما حد ييجي يلعب في الحتة دي، دي أخطر حاجة في الدنيا".

تواصل "الدستور" مع جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، لشرح ما قصده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تطاول المقاول الهارب محمد علي، على الجيش المصري، في سياق السطور التالية:

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي،: "إننا نحن المصريون ذاكرتنا مثل السمك، كما أننا لسنا في المدينة الفاضلة ليحكمنا نبي منزل من عند الله"، متابعًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي إنسان ربنا أراد له أن يحكمنا؛ نساعده أم نتركه؟!..، السماء لا ترسل ذهب وفضه، كل واحد يراجع نفسه بيعمل الصح بيراعي ربنا".

وأضاف استشاري الطب النفسي، أنه لا بد من مراعاة الله في الأحاديث التي يرددها الناس دون دراية، أنها تساعد العدو في هدم الدولة المصرية، ونشر الفوضى في البلاد، قائلًا: "التنظيمات الدينية هتضحك علينا تاني وتقلبها مجازر وتدمير، لا تنسوا مخابرات بريطانيا وأمريكا مع قطر وتركيا تلعب من حولنا لإذلالنا، ولكن لن يحدث طالما هناك جيش مصر".

واختتم قوله: "جيش مصر يتعرض لحملة شرسة في كلام كله كذب عن قياداته، والغرض تكريهنا في جيش بلادنا، يريدون تمزيقنا، تحيا جيش مصر، تحيا شرطة مصر، تحيا مصر".

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