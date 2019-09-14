"عمارة وحقوق حضارة.. أمريكا: مشوار وحوار" ببيت المعمار المصرى

يقيم بيت المعمار المصري بمنزل علي لبيب بدرب اللبانة بميدان القلعة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، ندوة تحت عنوان "عمارة وحقوق حضارة.. أمريكا: مشوار وحوار" مع الدكتور أحمد راشد.



تحاول تلك الندوة طرح ومناقشة عدة أسئلة، حيث تغير العالم كله وتغير معه التاريخ والجغرافيا واحتد حوار الحضارات من يوم 11 سبتمبر 2001، ومنذ ذلك التاريخ، بدأ حوار جديد، وطرحت أسئلة عدة: كيف يمكن كتابة التاريخ من جديد؟ وماذا تعني رمزية العمارة في هذا الطرح؟ وهل يمكن إعادة صياغة مفردات حضارة من خلال المسابقات والأفكار معمارية؟.